Siracusa-Reggina: la probabile formazione amaranto

Visti i continui cambi, difficile ipotizzare lo schieramento iniziale. In attacco potrebbe tornare Ragusa

Difficile ipotizzare l’undici iniziale che sceglierà mister Pergolizzi, visto che ogni settimana il tecnico amaranto cambia diverse pedine e anche il modulo. In riferimento a quanto dichiarato in conferenza stampa, potrebbe schierarsi con la difesa a tre e in attacco insieme a Barranco ipotizzabile il rientro di Ragusa.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Martinez; Girasole, Adejo; Bonacchi; Giuliodori (2004), Forciniti (2006), Ba, Barillà; Cham (2005); Ragusa, Barranco. all. Pergolizzi