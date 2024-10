Siracusa-Trapani: trasferta vietata ai tifosi granata. Clima tesissimo, la nota del club

"In caso di violenza perpetrato contro calciatori, dirigenti, accompagnatori, non si esclude la richiesta di sospensione della partita"

“In merito alla decisione del CASMS (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazione sportive) di vietare la trasferta a Siracusa ai tifosi del trapanesi, l’FC Trapani 1905 rispetta ma ritiene eccessivo quanto deciso sottolineando che:

– lo stesso metro di valutazione venga imposto nella gara di ritorno dove sarà quindi vietata la trasferta ai tifosi del Siracusa;

– la violenza minacciata da alcuni tifosi del Siracusa a più riprese, già in possesso delle autorità competenti, verso il presidente, i tesserati ed i dirigenti, ha portato al solo risultato di punire i tifosi trapanesi che non potranno seguire la loro squadra a Siracusa nonostante non sia a loro riconducibile alcun fatto di cui sopra. Una decisione quindi alquanto discutibile;

– non verrà tollerato alcun atto di violenza perpetrato contro calciatori, dirigenti, accompagnatori al seguito della squadra, ivi compresi il pullman societario sul quale viaggerà la squadra ed i mezzi al seguito che saranno letti come un grave atto di aggressione. Qualora poi, dovessero registrarsi episodi all’interno dell’impianto, la società sarà immediatamente pronta a intavolare tutte quelle iniziative volte a propria tutela incluso e non escluso la sospensione della partita.

Confidiamo che la partita si svolga nel rispetto delle regole e non sia mai messa a repentaglio la sicurezza dei nostri tesserati.