Siracusa-Trapani: pericolo di scontri, la decisione dell’Osservatorio Nazionale

Sale la tensione, cresce l’attesa per la supersfida di domenica pomeriggio al De Simone di Siracusa tra la compagine locale e la capolista Trapani, le due squadre che battagliano per un solo posto, il primo, che vale la promozione in serie C. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, qualche striscione offensivo e l’appello del presidente del Trapani Antonini che aveva proposto di giocare l’incontro a porte chiuse, arriva invece la decisione dell’Osservatorio Nazionale, sollecitato dalla questura di Siracusa, che impedisce la trasferta ai tifosi granata.

