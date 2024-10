Sistema teatrale calabrese, Giudiceandrea: ‘Facciamo sentire la nostra voce’

È questo quanto afferma il candidato Pd al consiglio regionale, Giuseppe Giudiceandrea.

“È vero, nella legislatura uscente è stata finalmente redatta una nuova legge per il teatro (che aggiorna la legge 3 del 2004), e il suo regolamento ma è innegabile che di più e di meglio si può e si deve fare. E non può essere solo uno slogan vuoto da campagna elettorale”.

Cosa si può fare?

“Abbiamo bisogno di un Sistema Teatrale Calabrese per un settore valido, ricco di eccellenze professionali, portatore di sviluppo culturale ed economico. In Calabria la predisposizione di un Circuito teatrale dovrebbe coinvolgere soprattutto i piccoli borghi, i quali, hanno spesso delle sedi da destinare ad uso teatrale o a volte teatri che non vengono utilizzati o riqualificati.

La disposizione regolamentare della legge 19/2017 non tiene conto di tutte le reali esigenze dei territori, soprattutto per i nuovi soggetti che svolgono attività di residenza già da tempo, ma che non sono in grado di maturare i requisiti di accesso agli avvisi pubblici”.