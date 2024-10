Regionali Calabria, Giudiceandrea: ‘Ridisegnare i confini e creare una nuova provincia’

Lo afferma in una nota il candidato Pd al consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Giudiceandrea.

“I tempi sono ormai maturi per discutere, senza campanilismi, dell’opportunità di ridisegnare i confini e le competenze territoriali che riguardano quella fascia di popolazione. Basterebbe soffermarsi a riflettere sulle comuni necessità e sui punti di congiunzione che hanno le città della fascia jonica cosentina e quelle crotonesi. Oltre che condividere un immenso patrimonio storico-culturale hanno mercati simili come quello dell’agroalimentare ad esempio o quello turistico. A favorire questo sviluppo c’è la legge per la Fusione dei Comuni, che mi ha visto lottare strenuamente per l’approvazione, e che ha portato enormi benefici alla neonata città unica di Corigliano-Rossano che potrebbe essere il co-capoluogo di questa nuova provincia insieme a Crotone”.