Aeroporto di Reggio: i lavoratori Alitalia scendono in piazza

I lavoratori Alitalia dell’aeroporto di Reggio Calabria indicono un sit-in in piazza Italia dinanzi la Prefettura, mercoledì 29 settembre dalle ore 10:00 per porre l’attenzione sul grave problema occupazionale che incombe sull’unità produttiva di Reggio Calabria e al contempo sull’operatività e l’esistenza stessa dell’Aeroporto dello Stretto.

Sit-in lavoratori Alitalia a Reggio Calabria

La concreta possibilità che la neonata Ita abbandoni lo scalo, vista anche la riduzione ad un solo volo al giorno nella stagione estiva, quando gli altri scali i voli li aumentano, costringe i lavoratori a manifestare il loro dissenso, al quale dovrebbe accompagnarsi quello della città tutta. Questo affinché le forze politiche impegnate nella contesa elettorale amministrativa pongano la giusta (e sacrosanta) attenzione alla vicenda aeroportuale di questa città.

A meno di 20 giorni dalla partenza di Ita, denunciamo a gran voce la totale mancanza di comunicazioni riguardo al futuro di 40 lavoratori da cui dipendono altrettante famiglie.

Nessun aeroporto in Italia rischia seriamente di restare senza voli, tranne l’Aeroporto dello Stretto. L’operatività di tutti gli scali del Sud è stata mantenuta se non implementata. Se questa classe politica non interverrà, Reggio sarà un facile sacrificio.

I lavoratori non meritano di essere messi da parte, e Reggio merita un aeroporto.

Le due cose sono strettamente legate, e questo comunicato vale come invito a tutti i candidati, tutti gli schieramenti, a volersi confrontare in piazza con i lavoratori, nella convinzione comune, se mai ce ne fosse bisogno, che la sopravvivenza dell’aeroporto è questione vitale per una città che non può permettersi altre chiusure.

I lavoratori chiederanno a S.E. il Prefetto, in qualità di rappresentante del Governo, di essere ricevuti per esporre il loro dissenso e la loro preoccupazione.

Filt Cgil, Ugl trasporto aereo, Uiltrasporti