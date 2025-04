Lo Slalom di Gambarie apre il campionato italiano 2025

I costi assicurativi quasi quadruplicati e le grandi incertezze economiche e federali del periodo attuale, non hanno fermato la complessa e rodata macchina organizzativa della Scuderia Piloti per Passione, fondata e diretta da Giuseppe Denisi.

Dopo la prima tricolore del 2024 infatti, il motor team reggino ha organizzato per domenica 27 aprile la seconda edizione a massima titolazione nazionale della ambitissima sfida a quattro ruote fra Mannoli e Gambarie, giunta nel complesso alla sua nona edizione. Questa avvincente competizione, che si sviluppa sulla metà superiore del tracciato della mitica cronoscalata Santo Stefano- Gambarie, conta 3 km di estensione del percorso con una pendenza media di oltre l’8 %, dato record in Italia, sul quale saranno sistemate undici postazioni di birilli. Gli slalom dell’ Aspromonte, ad oggi sono gli unici in Europa a svolgersi dentro un Parco Nazionale, nella fattispecie quello dell’Aspromonte. Questa gara inoltre, aprirà la serie dei dodici round stagionali del campionato italiano di specialità. Tre le prestigiose titolazioni sportive riconosciute da ACI Sport: Challenge Calabria Slalom, Tricolore Bicilindriche e Campionato Italiano Slalom assoluto. La SS184 teatro della gara del week end alle porte, è inoltre la strada al mondo col maggior numero di eventi a motore organizzati dal dopoguerra ad oggi, nelle varie declinazioni di percorso adottate negli anni. Il programma prevede la chiusura del tratto di gara attorno alle ore 7,30 di domenica 27 aprile. Il pubblico potrà godere del grande spettacolo offerto dalle vetture in gara, occupando le zone adiacenti al percorso individuate come più sicure ed espressamente indicate dall’organizzazione. Una la manche di ricognizione, tre quelle valide per il risultato, alla fine delle quali saranno premiati i migliori tempi di ogni concorrente. L’abbattimento eventuale di ogni birillo, comporterà una penalizzazione sul tempo di dieci secondi. Guardando all’albo d’oro, Gaetano Piria e Gaetano Rechichi sono i due piloti col maggior numero di successi nella storia delle gare dentro il bosco più fitto d’ Europa. Al via dello Slalom di Gambarie, anche i due piloti col secondo maggior numero di titoli italiani vinti in carriera, il campione in carica Salvatore Venanzio e Luigi Vinaccia.

Nel corso dell’evento sarà effettuata una raccolta di fondi per Telethon, mentre la vettura apripista sarà una monoposto a motore elettrico concepita e realizzata dell’Universita’ della Calabria.