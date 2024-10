Soccorso stradale a Reggio? Ci pensa Carella: ecco il nuovo mezzo Nissan – FOTO

Adatto ad entrare nei parcheggi dei centri commerciali, ideale per spostare o recuperare auto in difficoltà su ogni terreno

Un nuovo mezzo per garantire la massima efficienza e professionalità negli interventi. La storica officina ‘Carella‘ in via Cafari 7 a Reggio Calabria ha da poco aggiunto al proprio parco mezzi un originalissimo ‘Nissan‘ che consente il recupero di autovetture in ogni tipo di condizione.

La flotta ‘Carella‘ si arricchisce dunque e si amplia ulteriormente con un nuovo automezzo di soccorso stradale.

Perchè le emergenze, si sa, sono sempre differenti e il soccorso stradale non è sempre uguale. Una molteplicità di fattori può cambiare le dinamiche del soccorso ed è quindi indispensabile rivolgersi solo a professionisti del settore che abbiano anche i mezzi giusti, da impiegare in ogni circostanza.

Il nuovo mezzo ‘Nissan‘ rappresenta un ulteriore tassello di crescita di una azienda leader nel settore dell’assistenza stradale e in particolare per le attività di soccorso.

Il mezzo soccorso evita di esporre ad ulteriori danni le auto in difficoltà. Insomma un vero e proprio gioiello di assistenza, l’unico, vista la sua altezza, in grado di entrare nei parcheggi dei centri commerciali, ideale per spostare o recuperare auto in difficoltà su ogni terreno e capace di trainare qualunque mezzo.

Velocità del servizio e professionalità garantite.

Per info contatta il numero 800111911 o 340.0540791