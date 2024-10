Socio Club Underground: Vincenzo Nac torna a Reggio Calabria

Il "festival" itinerante dei ragazzi della Socio Crew si consolida sempre più in città. Quale sarà la prossima location? Ecco come partecipare

L’evento itinerante che sta conquistando il mondo della night life reggina è pronto a tornare con un nuovo appuntamento. Il Socio Club Underground, ideato dai ragazzi della Socio Crew, infatti, sta facendo il pieno di consensi e le prime due tappe del ‘festival’ sono state un vero e proprio successo.

Prima Experience e poi l’Oasi hanno fatto da cornice alle due serate in compagnia di Dexter e dei TSOS. Ma chi sa quale sarà la location designata per il prossimo evento? Non resta che aspettare pazientemente. Il mistero sarà svelato 24 ore prima dell’appuntamento a tutti coloro i quali si registreranno all’evento (QUI).

3° appuntamento del Socio Club Underground

In programma un altro sabato all’insegna della buona musica e del divertimento a Reggio Calabria. Tutto è pronto per accogliere al meglio, sabato 3 dicembre, un caro amico dei ragazzi della Socio Crew: Vincenzo Nac.

DJ e Organizzatore di WISH, ha dato vita al palcoscenico più grande che c’è in Calabria sul genere house (ma non solo): il PARKLIFE di Rende, che si svolge ogni anno, 1° maggio al parco fluviale da ben 7 anni e che nell’edizione appena trascorsa ha visto tra i protagonisti anche la Socio Crew, già pronti a proseguire la “tradizione” con la partecipazione, da ospiti, al Parklife in programma per il 2023.

Non è la prima volta che Vincenzo Nac approda in riva allo Stretto. L’artista, infatti, era già stato in città, sempre su invito dei ragazzi della Socio Crew per una serata da Euphoria. Questa volta, invece, dove si esibirà? A svelarlo sarà una mail, 24 ore prima dell’evento, che arriverà a tutti gli ospiti che avranno provveduto a registrarsi preventivamente (cliccando QUI).

Il Socio Club Underground, infatti, non si propone unicamente di portare a Reggio la cultura del Clubbing, ma anche di rivoluzione il metodo di partecipazione alle serata. Niente più lista tramite PR. L’utente potrà registrarsi in autonomia sul sito sociocrew.it e, oltre ad avere le info generali sugli eventi, potrà accedere anche a playlist e podcast creati dagli artisti e amici e ad una newsletter dedicata.

I prossimi appuntamenti

10 dicembre Stefano Fusco (Alcazar, Roma IT);

17 dicembre Bugsy (Take it easy, Milano IT);

23 dicembre GNMR (GOA Club, Roma IT).

