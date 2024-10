I Soldi Spicci in Calabria con “Si! Stiamo insieme”

Consacrati dal mondo del web (la loro pagina fb conta più di 1 milione e 330 mila like, mentre su YouTube i loro video superano 124 milioni di visualizzazioni), approdati al cinema dove hanno brillantemente superato la prova del botteghino con oltre 800mila euro d’incasso grazie al loro primo film “La Fuitina Sbagliata”, ecco riaffacciarsi sulla scena, stavolta a teatro, I Soldi Spicci, il duo comico palermitano amatissimo in tutta la Penisola.

Annandrea Vitrano e Claudio Casisa – I Soldi Spicci – tornano, infatti, a varcare i confini di casa alla conquista dello Stivale, complice lo spettacolo teatrale “Si! Stiamo insieme” che li vede, dopo aver toccato alcune tra le più importanti città italiane (Firenze, Milano, Torino e Bologna) e registrato sold out in tutte le tappe, il 29 (Rende – Cosenza, Teatro Garden) e il 31 marzo (Catanzaro, Teatro Comunale), di nuovo in Calabria, dopo il sold out dello scorso anno a Reggio Calabria.

testi di Claudio Casisa e Annandrea Vitrano

con la collaborazione di Salvo Rinaudo

regia di Ernesto Maria Ponte