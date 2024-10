Il Sole24Ore certifica il buon lavoro dell’Amministrazione reggina

«La classifica di gradimento degli amministratori realizzata da IprMarketing per il Sole24Ore certifica il buon lavoro messo in campo dall’Amministrazione e l’altissimo indice di gradimento dei cittadini nei confronti del Sindaco Giuseppe Falcomatà, che si conferma il più amato in Calabria e tra i primi di tutto il Meridione». E’ quanto dichiarano in una nota i capigruppo di maggioranza commentando la classifica IprMarketing sull’indice di gradimento dei Sindaci italiani.

«E’ chiaro che questo tipo di classifiche non rappresentano un indice totalmente realistico del lavoro che viene portato avanti dall’Amministrazione – si legge nella nota dei Capigruppo – ma il fatto che Falcomatà abbia scalato ben 15 posizioni, risultando primo tra i Sindaci calabresi, con un miglioramento di qualche punto percentuale sull’indice di gradimento, rappresenta certamente un segnale positivo».

«E’ il segno che la strada è quella giusta e che si cominciano a raccogliere i primi frutti del gran lavoro messo in campo dall’amministrazione nel primo scorcio di mandato. Programmazione, trasparenza, partecipazione, legalità e giustizia sociale: evidentemente i cittadini condividono il metodo che ci siamo dati e che il Sindaco Falcomatà incarna alla perfezione – conclude la nota dei capigruppo – proseguiamo il nostro cammino insieme, continuando a lavorare a testa bassa come abbiamo sempre fatto».