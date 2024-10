Solidarietà al ritmo di musica, da Zio Fedele arrivano i Briganti Italiani

Dopo il grande successo del concerto di Ferragosto, lo “Zio Fedele bistrot” continua a sostenere l’Hospice e la sua equipe.

Mercoledì 28 agosto a partire dalle ore 22, la musica dei Briganti Italiani con Claudio Pintus, Antonio Carbone, Filippo Ambroggio, Ivan Delle Fave e Joseph D’Arrigo, allieterà il pubblico con un live imperdibile e musica italiana dagli anni ’60 ai nostri giorni rivisitata in chiave rock.

Il gruppo nasce nel 2014 da un’idea dei due show man Antonio Carbone e Claudio Pintus che si alleano per riportare sulle piste la musica tricolore e far riscoprire il gusto di cantare e ballare con le hits di tutti i tempi.

Una iniziativa nata per sensibilizzare Reggio Calabria su un tema così scottante come quello dell’Hospice Via delle Stelle e dare un aiuto concreto alla struttura sanitaria di via delle Camelie.

Durante la serata sarà possibile acquistare le t-shirt al costo di 10€ il cui ricavato andrà all’Hospice.

“Sosteniamo non solo una delle poche realtà meritevoli di attenzione della nostra città, ma anche di coloro che, con amore, ci lavorano da 13 anni e che rischiano di perdere il loro posto a causa di decisioni quantomeno discutibili” – lancia il suo appello Angelita Racco, da sempre al fianco dell’Hospice.

Per info e prenotazioni: 3393149207