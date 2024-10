Ancora Reggio ai ‘Soliti Ignoti’: protagonista una giovane veterinaria

Se “L’eredità” conquista, da anni, il pubblico più acculturato, “I soliti ignoti” ha, invece, riscosso il consenso delle più diverse fasce d’età. Il programma che va in onda subito dopo il tg1, ogni sera alle 20:35, è ormai divenuto un appuntamento fisso per gli italiani e non solo.

Impossibile non notare, negli ultimi mesi, il numero di concorrenti e/o partecipanti provenienti da Reggio Calabria e provincia.

Nella puntata appena conclusa di questa sera, martedì 25 febbraio, è stata infatti protagonista una giovane originaria proprio della nostra città. Cyndi Mangano, ha cercato di indovinare le otto identità degli ignoti presenti.

La veterinaria ha condotto una partita avvincente, commettendo però qualche piccolo errore di valutazione. Cyndi giunge al ‘parente misterioso’ con un monte premi di 61 mila euro ed ammette di giocare, spesso, da casa insieme alla mamma.

Sfortunatamente la giovane reggina non è riuscita ad individuare la giusta identità, quindi farà ritorno a casa con una nuova esperienza, ma senza bottino.

Il gioco di Rai 1 consiste nell’abbinare a otto “ignoti” la giusta identità. In palio, ogni sera, 250.000 euro che possono raddoppiare a 500.000. Per leggere il regolamento visita CLICCA QUI.