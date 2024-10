Sondaggio TER 2017, Radio Touring la più ascoltata a Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – Ancora una volta siamo la radio preferita dai reggini. Prosegue nel solco del successo la storia di Radio Touring 104, da 40 anni sulla cresta dell’onda. La nostra dedizione, la professionalità, le nostre proposte musicali, i nostri speaker, la nostra informazione, hanno fatto scuola, anche oltre i confini regionali. Per questo siamo la prima radio reggina.

A certificarlo, il sondaggio TER 2017 (Tavolo Editori Radio), i cui dati hanno riconfermato Touring 104 quale radio più ascoltata a Reggio Calabria e provincia. Sono 92.000 gli ascoltatori settimanali, circa il 97% di radioascoltatori in più rispetto alla seconda radio reggina in classifica, nel solo territorio metropolitano.

A questi, si devono aggiungere quelli delle altre province, sia calabresi che siciliane, che si sintonizzano sulle nostre frequenze grazie anche alla copertura di Videotouring. Sì, perché, è bene ricordarlo, siamo gli unici in Calabria (e non solo) che offrono la radiovisione ai propri ascoltatori. Canale 655 del Digitale Terrestre in terra di Calabria ma, attraverso lo streaming web, sono migliaia gli utenti che, da ogni parte del mondo, “vedono” Touring. E grazie alla nostra app, tantissimi sono gli “aficionados” che ascoltano la nostra musica.

Un successo che non ci appaga. Perché l’obiettivo è sempre di migliorare e innovare la nostra offerta, con l’entusiasmo che voi ascoltatori ci trasmettete.

Grazie a tutti voi.

Radio Touring 104