Soriano Calabro, al MUMAR la mostra dal titolo “Labirinto”

di Daniela Bonanno Conti – Fino al prossimo 6 Gennaio 2018, a Soriano Calabro, in provincia di Vibo Valentia presso il MUMAR – Museo dei Marm, si svolge la mostra dal titolo: “ Labirinto”.

La mostra è organizzata da CalimerArt, in collaborazione con l’Associazione “Attivamente Coinvolti”, con il Patrocinio dell’ Istituto d’Istruzione Superiore «R. Piria» Rosarno e Laureana di Borrello, dei Carabinieri di Gioia Tauro, del Comune di Soriano Calabro e del Comune di Laureana di Borrello. La mostra è curata da Carmela Calimera.

In mostra, possiamo ammirare una trentina di dipinti che hanno come tematica “L’essenza Femminile e la libertà degli essere umani”; l’artista tende a bandire fenomeni come la violenza e i femminicidi, condanna la mancanza di rispetto, il rifiuto verso la libertà della Donna e una cultura sessuale errata.

Nei suoi dipinti, l’artista fa passare il concetto di donna padrona del suo IO, dandoci una chiara lettura del suo essere nel contempo donna, madre, amante, e non più costretta a ripudiare la sua natura; ne scaturisce un forte messaggio sociale : l’uomo, dovrà imparare a comprendere, ragionando, che, come lui, anche la donna è un essere umano, con gli stessi desideri, necessità e bisogni.

L’ingresso alla rassegna è gratuito; la mostra si svolge nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13, nei giorni festivi dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Per altre informazioni, possiamo consultare il sito ufficiale: http://www.calimerart.eu.