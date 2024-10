Reggio, sospesa l’attività di un distributore H24: era frequentato da pregiudicati

Continuano a Reggio Calabria i controlli nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, volti a tutelare la legalità e la sicurezza della cittadinanza. Nei giorni scorsi, in piazza Sant’Agostino, è stata svolta un’operazione congiunta pianificata dal tavolo tecnico della Questura e dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto.

Forze dell’ordine impegnate nei controlli e nella lotta all’immigrazione clandestina

L’operazione ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale e Metropolitana. Il dispositivo di sicurezza era finalizzato a controllare gli esercizi commerciali e contrastare l’immigrazione clandestina, con contestuale attività di polizia giudiziaria.

Risultati dei controlli: identificazioni, sanzioni e decreti di espulsione

Durante i controlli, sono stati identificati 60 soggetti, di cui 3 sanzionati per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, in base all’art 75 del DPR 309/90. A 3 soggetti stranieri irregolari sono stati notificati decreti di espulsione, uno con obbligo di lasciare l’Italia entro 7 giorni e due con ritiro del passaporto e obbligo di firma. Sono stati inoltre adottati altri due decreti di allontanamento.

Provvedimenti di foglio di via e sospensione di attività commerciale

La Divisione Anticrimine ha adottato 2 fogli di via per soggetti di nazionalità colombiana, con pregiudizi di polizia, trovati a esercitare il meretricio in un appartamento nei pressi della piazza Sant’Agostino. Inoltre, la Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha disposto la sospensione, per 15 giorni, di un’attività commerciale di distributori automatici di prodotti alimentari e bevande. La chiusura è stata motivata dal fatto che il locale risultava abitualmente frequentato da soggetti con precedenti penali, che vi acquistavano alcolici da consumare nell’adiacente piazza fino a tarda notte.

Proseguono i controlli per la sicurezza a Reggio Calabria

Le attività di controllo e il dispositivo di sicurezza proseguiranno nei prossimi giorni per garantire la tutela della cittadinanza e la sicurezza nel territorio.