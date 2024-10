Sottosale, a Reggio Calabria il mare…è in tavola

Dalla consolle…alla cucina. A Reggio Calabria, nel cuore della città, c’è un nuovo punto di riferimento per tutti gli amanti del buon pesce. ‘Sottosale’, dopo l’apertura dello scorso ottobre, si è subito evidenziato per qualità dei piatti e ospitalità.

Con due padroni di casa come Antonio Lubrano e Massimo Trunfio, la musica e la convivialità non potevano che essere due ‘comandamenti’. “Ci viene naturale essere spontanei e amichevoli con tutti i clienti, cerchiamo di accoglierli al meglio e far conoscere loro le nostre specialità. Abbiamo condiviso l’idea di aprire un locale e ci siamo tuffati con entusiasmo e passione in questa avventura”, assicurano i due soci titolari di Sottosale.

Dj dalla lunga esperienza, Lubrano e Trunfio da esperti in materia curano con attenzione la selezione musicale. “Variegata la scelta che proponiamo ai nostri clienti. Da Sottosale si ascolta Soul, Blues, Folk, musica ‘Easy listening’ che ben si accompagna al cibo. Serate ed eventi al momento non sono in programma, ma stiamo pensando di organizzare qualche appuntamento mirato, dedicato alla degustazione di vino con selezione musicale ad hoc”.

Dall’antipasto al secondo, Sottosale offre una vasta gamma di scelta. Il fattore che accomuna tutti i piatti è dato dalla qualità degli ingredienti e delle materie prime. “Anche nell’apparente semplicità, il nostro chef cura ogni minimo dettaglio dei diversi piatti. Prestiamo particolare attenzione alle specialità del territorio, il pesce è lavorato in modo particolare mentre utilizziamo sia la pasta fresca che secca, proveniente da Gragnano” evidenziano Trunfio e Lubrano.

Nei primi mesi di attività, Sottosale si è fatto apprezzare per alcune specialità divenute già ‘irrinunciabili’ per i clienti. “I punti di forza, almeno a sentire i commenti di chi viene a trovarci, sono l’antipasto ‘Sottosale’, fatto di una degustazione di 14 portate a base di pesce, e i paccheri alla Sorrentina di pesce spada. Siamo sicuri della qualità dei nostri piatti ma –spiegano i soci di Sottosale- la conferma e l’entusiasmo dei nostri clienti sono la principale soddisfazione .”

Il degustare piatti prelibati, specie se di pesce, non può che essere accompagnato dal buon vino. Da Sottosale presente una ricca carta di vini, provenienti da tutta Italia. Mangiare e bere di qualità, provare per credere. Il tutto a prezzi contenuti: “Siamo in linea con quanto solitamente proposto nelle trattorie. La nostra filosofia è semplice ma allo stesso tempo sofisticata da attuare. In un clima familiare e piacevole, vogliamo proporre piatti e vini che possano soddisfare nel migliore dei modi i palati dei nostri clienti”.

SOTTOSALE LOCANDA

Via Gabriele D’Annunzio N.21

Cap 89125 Reggio Calabria

Tel: 0965 891925

Pagina Facebook

#pubbliredazionale