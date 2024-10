A Soverato il Festival del Sociale 2018

Domenica 22 luglio, a Soverato, si è svolto il Festival del Sociale 2018. “Essere diversi non è che una ricchezza” era lo slogan dell’evento, che ha visto coinvolte moltissime associazioni che si impegnano per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. È stata una serata ricca di soddisfazioni per l’ENS, che ha ricevuto il premio per il suo impegno nel sociale, con particolare riferimento al progetto MAPS – Musei Accessibili per le Persone Sorde.

A ritirare il premio per conto dell’ENS ci ha pensato il Presidente Regionale ENS Calabria Antonio Mirijello. Il premio è stato consegnato dall’Assessore Regionale Politiche Sociali Angela Robbe e dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete.

Siamo davvero felici di questo riconoscimento, che dimostra la rilevanza del progetto che stiamo portando avanti e che ci motiva ancora di più nel lavorare per diffondere l’accessibilità museale.