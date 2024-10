A Soverato i mercatini di Natale

Dopo il successo di Green Expo, il Comune di Soverato ed ecoplanner, in collaborazione con Confartigianato Imprese Catanzaro e Confcommercio Imprese per l’Italia Catanzaro, presentano la 1° edizione di “Mercatini di Natale – Soverato 2016”, dal 16 al 30 dicembre in Piazza Maria Ausiliatrice.

Un grande Villaggio di Natale di tradizione germanica mutuato in ambito mediterraneo grazie alla curatela di ecoplanner, per promuovere e valorizzare le realtà imprenditoriali e artigianali locali.

I mercatini di Natale riattiveranno la Piazza Comunale come luogo di approdo, di scambio e di ritrovo, per innescare nuove economie e programmi culturali, in sinergia con le eccellenze del territorio.