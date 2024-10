Soveria Mannelli sul “Corriere della Sera”: “Alba da Fiaba”

“Alba da fiaba” è il titolo della foto di Luigi Tarsia che descrive un paesaggio innevato di Soveria Mannelli che è stata pubblicata oggi nella rubrica “La vostra foto” sul “Corriere delle Sera”.

Il premio “Calabriambiente”, istituito nel 1993,nello scorso mese di settembre, ha evidenziato, il Vice Sindaco Mario Caligiuri, è stato assegnato, su proposta dell’editore Florindo Rubbettino, ad Andrea Carandini, grande archeologo italiano e Presidente del FAI che tutela e promuove l’ambiente e il paesaggio nel nostro Paese.

L’Amministrazione comunale di Soveria Mannelli, ha ricordato il Sindaco Leonardo Sirianni, da anni si distingue per la continuità e la qualità delle proposte culturali e per l’impegno verso l’ambiente e il paesaggio. Infatti, la città calabrese, fin dagli anni Settanta e Ottanta, è stata una delle prime nel Sud ad adottare piani ediIizi, ordinanze per vietare l’uso dei sacchetti di plastica, delibere per vincolare alberi secolari, iniziative sulla raccolta differenziata e la trasformazione di discariche in parchi pubblici.