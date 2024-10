Spal-Reggina: emergenza a centrocampo per Inzaghi tra squalifiche e infortuni

Soprattutto sulla mediana il tecnico Inzaghi ha voluto calciatori forti e di categoria. Ed ancora non è finita, perchè si cercherà fino a quando sarà possibile di arrivare anche a Valzania, oggi fuori dal progetto tecnico della Cremonese. Nel frattempo sono arrivati calciatori importanti come per esempio Obi, Majer, Lollo, Lombardi e Fabbian, ma solo due di questi saranno disponibili per la sfida alla Spal, per l’esordio della Reggina in campionato.

Emergenza in mezzo al campo

Obi dovrà attendere ancora prima di poter tornare nuovamente in campo. Si tenterà con la Ternana, più probabile il suo rientro con il Sud Tirol. Pesano, invece, tantissimo le assenze per squalifica di Majer e Lollo, quindi almeno due titolari su tre non potranno essere a disposizione. Rimane il solo Crisetig che, con ogni probabilità, verrà affiancato da uno tra Fabbian e Lombardi con l’adattamento di Liotti che in quel ruolo ha fatto vedere cose interessanti. Tranne che non si riesca a compiere l’impresa e far arrivare Valzania nei prossimi giorni. Attesa anche per capire le condizioni di Camporese, assente contro la Sampdoria.