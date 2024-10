Spal-Reggina: parte la prevendita anche per il settore ospiti

Alle ore 12.00 di mercoledì 9 febbraio partirà la prevendita all’incontro SPAL-Reggina, 23^ giornata di Serie BKT 2021-22, programmata martedì 15 febbraio alle ore 18.30.

Le norme vigenti governative in materia di prevenzione alla pandemia contro il Covid-19 limitano la capienza dell’impianto al 50% del totale disponibile, ovvero 7.968 posti, cosi suddivisi: 1915 in Tribuna, 2125 in Curva Ovest, 1341 in Curva Est, 1850 in Gradinata e 747 in Settore Ospiti.

L’accesso allo stadio sarà consentito esclusivamente a chi sarà in possesso di Green Pass Rafforzato in formato digitale o cartaceo, come da attuale normativa, il Green pass rafforzato è obbligatorio dai 12 anni compiuti in poi, e di mascherina FFP2.