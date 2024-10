Spal-Reggina: la probabile formazione amaranto. Dubbi sul portiere

Reggina pronta per l’esordio in campionato. Inzaghi avrebbe voluto giocarsela con tutti gli effettivi, soprattutto in quel reparto, come quello di centrocampo, dove le assenze sono numerose e pesanti. Mancheranno per infortunio Obi e per squalifica Lollo e Majer. Possibile una riproposizione della fomazione che ha giocato in Coppa Italia contro la Sampdoria, con qualche piccola novità. In porta il tecnico ha dichiarato di avere dei dubbi sulla scelta essendo entrambi bravi ed in grado di fare i titolari.

Leggi anche

La probabile formazione

REGGINA: Ravaglia (Colombi), Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Giraudo; Fabbian (Lombardi), Crisetig, Liotti; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi