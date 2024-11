Reggina: è il giorno di Santander. Inzaghi spera di averlo anche in campo

Assente per la sfida di Coppa Italia, si punta ad averlo per la prima di campionato

Federico Santander è l’attaccante che dovrebbe garantire peso in area di rigore e gol. Lo ha fortemente voluto il tecnico Inzaghi, che ritiene il centravanti non solo utile alla causa, ma elemento di straordinaria professionalità e giocatore che in campo profonde il massimo dell’impegno, spesso al servizio dei compagni di squadra. Nella tarda mattinata di oggi verrà presentato alla stampa e dalle dichiarazioni dello stesso, si potrà capire se sarà a disposizione del tecnico per la prima uscita stagionale. Molto probabile ci sia, anche se non al meglio della condizione atletica.