Reggina: sul campo della Spal ci saranno i tifosi amaranto. Il numero attuale

Per l'esordio ufficiale la Reggina giocherà la sua prima di campionato in trasferta contro la Spal. La società per il recupero del manto erboso del Granillo, ha chiesto ed ottenuto di poter disputare le prime due partite fuori casa, ma come sempre accade, non sarà da sola. Seppur con uno stadio che prevede una massiccia partecipazione di supporters di casa e con poco più di 4300 abbonati, saranno presenti e si faranno sentire anche i tifosi amaranto. Ad oggi sono 221 i biglietti venduti, numero destinato a crescere fino alle 19 del 13 agosto, tempo ultimo a disposizione per acquistare il tagliando. C'è da sottolineare come tanti tifosi che solitamente partecipano alle trasferte, sono in vacanza e molti di questi proprio a Reggio Calabria.