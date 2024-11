Spazioteatro presenta alle Officine Miramare la nuova stagione teatrale

Si svolgerà martedì 29 alle 11.00 la conferenza di presentazione della stagione teatrale di SpazioTeatro dal titolo LA CASA DEI RACCONTI 2016, in programma presso la Sala SpazioTeatro dal 9 gennaio.

Per presentare la nuova rassegna il gruppo reggino sarà ospite delle Officine Miramare in Via Fata Morgana 1 (ex Hotel Miramare), insieme agli artisti che animeranno la stagione teatrale.

“Ci piace molto – afferma il direttore artistico Gaetano Tramontana parlando di Officine Miramare – questa iniziativa incastonata in uno dei posti più belli della città; la restituzione di spazi pubblici ai cittadini è un passaggio fondamentale per far crescere il territorio e quando queste operazioni partono dal basso, da singoli e gruppi che si mettono insieme, a prescindere da come vada, è una cosa di valore assoluto che tutti dovremmo sostenere.”

La stagione di SpazioTeatro prenderà il via sabato 9 gennaio presso la storica sede in Via S. Paolo con “84 gradini”, di Giuseppe Mortelliti, spettacolo premiato col Premio Special Off Roma Fringe Festival 2014 e con l’Outstanding Solo Performance Award San Diego Fringe Festival 2015.

In tutto 6 spettacoli (4 ospiti e 2 nuove produzioni di SpazioTeatro), tutti in doppia replica (al sabato sera si aggiunge la replica pomeridiana della domenica) fino al 19 marzo, fra spettacoli rodati – ma mai approdati in città – e nuove proposte.

“Abbiamo scelto di mantenere il titolo “La casa dei racconti” anche per quest’anno, contravvenendo alla nostra consuetudine del titolo nuovo per ogni stagione; lo abbiamo fatto perché ci sembra che la Sala di Via S. Paolo negli ultimissimi anni – con questa rassegna, il grande lavoro che proviamo a fare per il Teatro Ragazzi, i laboratori, oltre che per le sue caratteristiche fisiche – si stia veramente identificando come luogo privilegiato per ospitare narrazioni a tutto tondo.”

Un’importante novità riguarda proprio la sede operativa dell’associazione, che in occasione della stagione teatrale aprirà le porte a esposizioni di fotografi reggini: ogni spettacolo sarà accompagnato da una mostra fotografica che sarà possibile visitare nella settimana degli spettacoli.

“Una sorta di benvenuto che daremo agli spettatori grazie ad alcuni artisti/fotografi/amici nello spazio che precede la sala, secondo un calendario che sarà reso noto a breve. Il tutto – sottolinea Tramontana – ancora una volta in maniera del tutto indipendente e senza finanziamenti pubblici, ma questo non fa più notizia. ”

All’incontro interverranno:

– Marisa Cagliostro, in rappresentanza di Officine Miramare

– Gaetano Tramontana, direttore artistico SpazioTeatro

– gli attori Renata Falcone, Giuseppe Mortelliti, Ernesto Orrico, Vanessa Schiavone

– gli autori Katia Colica (Un altro metro ancora), Vincenza Costantino (Jennu Brigannu), Emanuele Modafferi (Amare Dolci Cose)

– Antonio Aprile, autore delle musiche di “Un altro metro ancora”