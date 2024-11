Spazioteatro riapre il laboratorio Unirc con il teatro e la musica di Dea Silente.

Ancora uno spettacolo della stagione teatrale di SpazioTeatro che prosegue con le ospitalità presso il Laboratorio Culturale Unirc di Via Roma.Sabato 29 alle 21.00 e domenica 30 alle 18.15 spazio quindi a Dea Silente, formazione milanese che presenta un inedito mix di teatro e canzone dal titolo OLTRE IL MURO, raccontando moderne storie urbane tra la cronaca e il surreale: un folle che vuole bruciare tutto pur di diventare famoso, un vecchio che raccoglie parole in un secchio per salvarle dall’insignificanza, il racconto di coppie che non sanno più comunicare e di esseri solitari incapaci di amare…Guidati dalla voce recitante e cantante del reggino Pino Polimeni, i Dea Silente (Alberto Masciocchi al basso, Simone Scandolara alle tastiere, Luca Cecchelli alla batteria) costruiscono un surreale racconto fatto di musica e parole rinnovando la tradizione del teatro canzone: l’energia del rock coniugata con la potenza della parola e dei versi, questa la loro scommessa artistica.Le canzoni e le musiche originali sono state composte e elaborate dal gruppo prendendo come riferimento le atmosfere dark degli anni 80; i monologhi sono opera del drammaturgo Tommaso Urselli e sono messi in scena e interpretati da Pino Polimeni; le poesie inserite nello spettacolo sono di Kavafis e Beckett ; le canzoni e le musiche originali sono state composte e elaborate dal gruppo prendendo come riferimento le atmosfere dark degli anni 80 o virando verso sonorità più decisamente pop.Una proposta diversa, questa di SpazioTeatro, nella continua curiosità a ricercare linguaggi e forme non convenzionali del racconto teatrale.Dea silenteOLTRE IL MURO – concerto di musica e parolesabato 29 marzo, ore 21.00domenica 30 marzo, ore 18.15presso il Laboratorio Culturale UNIRCViale Roma angolo Via De Lorenzo, Reggio Calabriaingressi: intero € 12,00 / giovani under 25 € 6,50Coupon 8 ingressi – € 70,00Coupon 5 ingressi – € 48,00Coupon 8 ingressi under 25 – € 40,00info e prenotazioni: 339.3223262339.3223262info@spazioteatro.net CallSend SMSAdd to SkypeYou’ll need Skype CreditFree via Skype