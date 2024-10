La settimana delle Meraviglie: Reggio Calabria – 9-16 Febbraio 2018

Quest’anno la Special IH/British Week sarà “la Settimana delle Meraviglie”!

L’annuale appuntamento per adulti con eventi ed attività in inglese organizzato dalla IH British School di Reggio Calabria, quest’anno si farà infatti inspirare dall’affascinante e misterioso libro di Lewis Carroll “Alice nel Paese delle Meraviglie.”

Pensate che Alice sia un libro per bambini? Vi sbagliate di grosso! E’ infatti un libro che vi sorprenderà: intrigante, divertente, e molto “dark”… oltre ad essere il quinto libro di sempre più tradotto al mondo …

Ma bando alle chiacchiere… passiamo alla sostanza.

L’evento di quest’anno prevede una promozione che darà diritto ad un sconto di 240 € per chi si iscriverà entro il 23 Febbraio ad un corso per adulti, Social competition su Facebook con fantastici premi e tantissime attività divertenti e gratuite in inglese.

Si parte il 9 febbraio con Alice on Screen, la proiezione in lingua originale del capolavoro “dark” di Tim Burton “Alice in Wonderland”, con Johnny Depp e Mia Wasikowska ….

Si prosegue il 10 Febbraio con il “Mad Hatter’s Tea Party”: un’occasione per scambiare quattro chiacchiere in inglese ed in italiano sorseggiando un buon “Tea” e sgranocchiando “Biscuits” alla Cremeria Sottozero.

Un paio di giorni di riposo e si passa a Martedì 13 Febbraio con “Read between the lines”, un viaggio alla scoperta dei misteri nascosti tra le pagine del famoso libro.

Giusto il tempo per festeggiare S. Valentino e si ricomincia! Giovedì 15 Febbraio è previsto l’appuntamento più dark della settimana, l’Escape Room Competition: una divertente Competition tra squadre. Chi riuscirà a salvare Alice prima che sia troppo tardi?

Gran finale Venerdì 16 Febbraio con l’Alice’s Underground Party che si terrà al Malavenda Cafè: Un divertente “final” party per chiudere in allegria la settimana delle Meraviglie. Un aperitivo, musica dal vivo e tanti scatti divertenti da condividere! Cause … “We are all mad here!”

E non è finita….. Siete intrigati dalle Facebook Competition? Collegatevi a https://www.facebook.com/britishschoolrc e scoprite i fantastici premi…

Le attività sono aperte a tutti gli adulti interessati e sono gratuite. La disponibilità dei posti è però limitata ed è quindi necessaria la prenotazione.

Sei interessato? PRENOTATI https://www.britishschoolrc.com/sbw

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.britishschoolrc.com