Calabria, speleologi intrappolati in grotta, intervento decisivo della stazione speleologa

Tutti in salvo i 4 speleologi rimasti intrappolati

Si è concluso l’intervento che ha riportato alla luce 4 speleologi bloccati all’interno dell’abisso del Bifurto, nel cosentino, da un’ondata di piena. L’allarme, lanciato da un compagno degli Speleo riuscito a raggiungere l’uscita, è scattato nella giornata di ieri intorno alle 16:00.

La Stazione Speleologica del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria ha prontamente raggiunto il luogo dell’evento, coadiuvata anche dai tecnici del Servizio Regionale Pugliese. Inquadrata la situazione e la gravità del fatto, dopo essersi sincerati delle buone condizioni di salute dei 4 Speleo bloccati. I tecnici del Soccorso hanno allestito una via sicura per la risalita dei quattro tecnici. Uno per volta sono stati tutti riportati alla luce, fino alla conclusione delle operazioni registrate intorno alle 20:20.

“Stanno tutti bene e non c’e’ stato bisogno di intervento medico. i soccorsi sono stati tempestivi”, dice all’ANSA Giacomo Zanfei, presidente del Soccorso alpino e speleologico della Calabria.