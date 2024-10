Spettacolo assicurato: tutto pronto a El Caribe per la Notte delle Stelle

Al lido El Caribe è tutto pronto per la Notte delle Stelle, grande evento che richiamerà migliaia di persone da tutta la provincia di Reggio Calabria

Uno show unico. Al lido El Caribe è tutto pronto per la Notte delle Stelle, grande evento che richiamerà migliaia di persone da tutta la provincia di Reggio Calabria.

Musica e divertimento, il tutto in una bellissima cornice grazie all’allestimento di luci, suoni ed effetti. Marco Grogorace, tra gli organizzatori dell’evento, illustra alcuni dettagli relativi alla Notte delle Stelle.

“Avremo una line up di grande qualità. Abbiamo puntato su eccellenze reggine di grande esperienza come Massimo Trunfio e DJ Lenu, inoltre ci saranno altri dj di spessore come Francesco Minniti, Paul Cam, Renzo Caridi e Claudio Calabrese.

Come vocalist -prosegue Grogorace- ci saranno Marco Parisi, Pasquale Bilardi e Martina Faccioli, reduce dall’esperienza ad Amici di Maria de Filippi.

La scenografia sarà come sempre il nostro punto di forza. Dopo i successi degli scorsi anni, speriamo di superarci e di crescere ancora. Siamo partiti dal nulla qualche anno fa, adesso è diventato un grande evento atteso da tutti”, le parole di Grogorace.

LA NOTTE DELLE STELLE A EL CARIBE

Una notte diversa dove anche le stelle cadranno al cospetto della musica, del lavoro e della voglia di stare assieme di El Caribe. Cocktail, musica, giochi pirotecnici: uno spettacolo scenografico che coinvolgerà tutti con il consueto sold-out che farà da cornice perfetta.