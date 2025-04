Reggio, grande successo al Teatro San Bruno per la commedia ‘Ditegli sempre di sì’ di De Filippo

Una serata intensa, vibrante di emozioni e ricca di significato ha animato il Teatro San Bruno sabato 12 aprile, in occasione dello spettacolo “Ditegli sempre di sì”, commedia in due atti di Eduardo De Filippo, messa in scena dalla compagnia amatoriale “La Quinta Essenza” con la regia di Giuseppe Lombardo. Il cast affiatato e travolgente è stato capace di restituire con passione e autenticità tutta la forza della scrittura di De Filippo, regalando al pubblico due ore di grande teatro, tra risate e riflessioni.

L’iniziativa, fortemente voluta e promossa dalla Dott.ssa Vittoria Cianci, Direttore dell’Unità Operativa di Neurologia del GOM di Reggio Calabria e Consigliere della LICE – Lega Italiana contro l’Epilessia, ha unito arte e solidarietà in un evento che ha saputo coinvolgere ed emozionare il pubblico presente.

Il ricavato della serata è stato interamente devoluto alla LICE, a sostegno delle attività di ricerca scientifica, divulgazione e assistenza alle persone con epilessia. Un tema delicato, spesso circondato da pregiudizi, che grazie a iniziative come questa trova spazio per essere raccontato, compreso e sostenuto.

Lo spettacolo ha riscosso un grande successo, registrando una sala gremita: un pubblico caloroso, vero protagonista di questa bellissima iniziativa di solidarietà, ha accolto con entusiasmo ed applausi scroscianti l’interpretazione degli attori della compagnia La Quinta Essenza. Ancora una volta, il teatro unito all’impegno sociale si è dimostrato non solo arte, ma potente strumento di sensibilizzazione, capace di indurre emozioni, consapevolezza e cambiamento.

Leggi anche

“Anche la follia merita i suoi applausi” – e quella messa in scena sabato sera, fatta di passione, talento e solidarietà, li ha meritati tutti.