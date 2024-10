A Bivongi lo spettacolo di ginnastica ritmica per l’Asd Karate club Monasterace

Giorno 7 luglio 2024, presso l’accogliente e gremita piazza del popolo sita a Bivongi (Rc), l’asd Karate Club Monasterace ha dato il suo ultimo saluto sportivo dell’anno 2024 , con un incantevole saggio di ginnastica ritmica.

Ben 32 le atlete partecipanti, di seguito l’elenco che comprende le campionesse nazionali: Giorgia Pia calabrese , Sara Tassone, Martina de leo, Ingrid Taverniti, Michelle Pia Origlia, Comito Maria Grazia, Baldari Desirèe , Clara Costa, Miriam Andreacchio, Carmen Vasile, Gaia Origlia, Arianna Amato, Patrizia astratti, Maria Francesca Marziano, Rebecca Spagnolo, Bianca Lombardo, Noemi Andreacchio, Rebecca Furfaro.

Presenti inoltre anche Aurora Gozzi insieme al vivaio pre agonistico composto dalle promesse della società : Desirée Riggio, Fatima Martelli, Iris Taverniti, Chanel costa , Marika Ciancio, Francesca Marino, Francesca Riggio, Nicole Demasi, Lavinia Princi, Adele shili, Giulia Scarano, Emily Pasquino, Miriam Niceforo.

Tutte le atlete hanno incantato il pubblico con i loro esercizi , cimentandosi con l’uso degli attrezzi in esibizioni da applausi. La società insieme al presidente Guelfo Cherubino e alle tecniche Marta Cherubino e Lucia Frangipane si ritengono molto soddisfatti del lavoro svolto.

La società Asd Karate Club Monasterace si è sempre contraddistinta negli anni grazie alla professionalità e all’esperienza sportiva dei tecnici che lavorano duramente per ottenere ottimi risultati a livello nazionale.

“Un ringraziamento particolare va all’amministrazione comunale di Bivongi e al sindaco Grazia Zaffino per averci accolto in modo esemplare, valorizzando le belle realtà sportive della zona , congratulandosi in prima persone con tutte le atlete e la società . Una realtà monasteracese che anno dopo anno punta sempre più in alto”, commenta soddisfatta la società.