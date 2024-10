Villa, al Teatro Primo l’omaggio a Giorgio Gaber: ‘Niente di privato’

Secondo appuntamento della stagione teatrale 2021/2022 al Teatro Primo di Villa San Giovanni. Il capitolo 2 è l’omaggio a Giorgio Gaber “Niente di Privato” di Fabrizio Paladin.

Lo spettacolo, in scena sabato 20 novembre alle ore 21:00 e domenica 21 novembre alle ore 18:15, propone un repertorio di canzoni e monologhi dal repertorio di Giorgio Gaber senza mai scadere nell’imitazione del personaggio. La profondità dei contenuti dei testi di Gaber-Luporini ha la dignità di un qualsiasi altro testo drammatico e pertanto così viene trattata. La durata è di circa un’ora e 15 minuti. Fabrizio Paladin è accompagnato dal maestro Loris Sovernigo al pianoforte.

“L’idea di portare in scena uno spettacolo con testi e canzoni di Gaber da molto mi stuzzicava la fantasia- sostiene il regista Fabrizio Paladin– ma l’affollamento di Premi e Tributi a lui dedicati mi aveva sempre distolto dall’intento. Caso volle però che uno di questi premi venne assegnato a me: “Il Premio Omaggio a Giorgio Gaber”, inserito all’interno dell’evento “Spazio d’Autore”. Per l’occasione preparai, con l’accompagnamento del Maestro Loris Sovernigo al pianoforte, tre canzoni e un monologo. Durante le prove mi resi conto di quanto il Signor G avesse influenzato la mia idea di teatro. Il respiro era profondo durante i suoi spettacoli perché mostrava che sentirsi “parte di un tutto” non significa assimilazione compiacente ad uno stato di cose immutabile. Che la realtà può essere quieta e cordiale anche, e soprattutto, se in movimento. Ecco perché passava così facilmente dal parlare al cantare, perché quando il pensiero vola in alto, le parole non ci stanno più senza ali, e diventano melodia. “