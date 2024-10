Sport, ultimo DPCM: le precisazioni del presidente FIP Surace

"Evitiamo indiscrezioni non confermate che lasciano solo spazio a vane illazioni"

“In considerazione dell’ultimo Dpcm emanato dal Governo, risulta necessario chiarire la reale interpretazione soprattutto in relazione alla possibilità di mantenere in essere le attività di allenamento regionale sia a livello senior che a livello giovanile – ha dichiarato il Presidente del Comitato Regionale Fip Calabria, Paolo Surace”

“Sarà mia cura monitorare l’evolversi della situazione – ha aggiunto Surace – sia attraverso le condivisioni in Consulta, sia in relazione a quanto emergerà dalle informazioni acquisite dalla sede Centrale, fornendo alle Società notizie certe e definitive, evitando indiscrezioni non confermate che lasciano solo spazio a vane illazioni”.