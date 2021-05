Da lunedi 10 maggio Calabria in zona gialla. Cosa possono fare gli sportivi

Liberi di spostarsi, anche fra diverse Regioni, liberi di uscire, anche a cena, ma sempre con il coprifuoco delle 22 ed ancora liberi di tornare allo sport di contatto con la Calabria che finalmente, dopo un lunghissimo periodo di attesa e sofferenza, torna da lunedi 10 maggio in zona gialla.

Sport, palestre e piscina

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto e da lunedi questo potrà avvenire anche in Calabria. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.