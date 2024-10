Grande giornata per lo sport reggino: vincono tutte

Quinto successo consecutivo per la Viola

Al PalaCalafiore è andata in scena una vera battaglia tra la Redel Viola e gli Svincolazzi di Milazzo, con gli ospiti che si sono rivelati un osso duro sin dalle prime battute e un avversario complicato per i neroarancio guidati da coach Giulio Cadeo. Break e controbreak continui hanno caratterizzato una gara intensa ed equilibrata, che i ragazzi di Cadeo riescono a portare a casa grazie all’ultimo e decisivo quarto. Quinta vittoria consecutiva per la squadra reggina e primato in classifica.

Leggi anche

Vittoria della Futura

Il magic moment della Futura continua. Accanto alle grandissime soddisfazioni della Scuola Calcio e dell’Under 23, in formato Coppa della Divisione, i gialloblu continuano a ottenere risultati anche in A2 Elite.

Una bella prova, volitiva e mai doma, con un segnale importante al campionato, firmato da Humberto Honorio e Tonino Martino, lo staff tecnico che sta lavorando sodo, nonostante assenze importanti. Pur senza Capitan Cividini e il giovane Labate, arrivano altri 3 punti e il primato in classifica.

La Reggina batte il Licata

Un primo tempo dominato, con una rete segnata e almeno altre quattro clamorosamente fallite, seguito da una seconda parte di gara inspiegabilmente condotta sulla difensiva. I cambi del tecnico Pergolizzi hanno fatto imbufalire il pubblico presente, con la Reggina che ha sofferto per tutto il secondo tempo e rischiato una clamorosa beffa. La squadra è stata salvata da una grandissima prodezza di Lazar. Tre punti pesanti anche per la sconfitta del Siracusa e il pareggio della Scafatese. La rete della vittoria è stata firmata da una punizione battuta da Dall’Oglio e deviata dalla barriera. La Reggina è ora più vicina alla testa della classifica.

Leggi anche

Primo successo per la Bic Reggio

Con una prestazione brillante, la Farmacia Pellicanò Reggio Bic di Reggio Calabria ha conquistato una fondamentale vittoria all’esordio casalingo, superando la quotata Dinamo Lab Sassari in una partita combattuta e avvincente. Nonostante un inizio difficile, la squadra amaranto è riuscita a ribaltare l’inerzia del match e a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale.

Spettacolo al PalaCalafiore, vince la Domotek

Reggio Calabria ha vinto. Ha vinto il volley, con tanta gente ad accogliere l’esordio casalingo della Domotek Volley. Una gara “infinita”, combattuta colpo su colpo. I reggini hanno vinto in cinque set contro una formazione ospite indomita e preparatissima, brava nel non mollare mai. Due gare, altrettante vittorie e cinque punti in classifica. Un inizio decisamente promettente per una esordiente in Serie A3.

Leggi anche

La Dierre cala il tris

Pronostici rispettati. La Dierre fa tris e batte la matricola Siracusa Basket. Nonostante l’assenza del forte Barrile, i reggini ottengono la terza vittoria su tre partite, allungando la striscia ed insediandosi sulla vetta della classifica del campionato di C Unica.