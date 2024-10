Reggio Calabria, Domotek vince in casa: spettacolo al Palacalafiore

Ha vinto il volley: tanta gente per accogliere l’esordio casalingo dei reggini

Reggio Calabria ha vinto. Ha vinto il volley: tanta gente per accogliere l’esordio casalingo della Domotek Volley. Una gara “infinita”, vissuta, combattuta, colpo su colpo. I reggini vincono in cinque set contro l’indomita e preparatissima formazione ospite, brava nel non mollare mai.

Gli start six

Per i locali: Capitano Laganà, Soncini, Lazzaretto, Stufano, Esposito e Picardo.

Lagonegro risponde con Fortunato libero, Bonacchi, Tognani, Armirante, Pegoraro e Panciocco.

Il primo set

Il primo set è combattutissimo. Lagonegro mostra muscoli ed esperienza, mentre Reggio, trascinata dal proprio pubblico, risponde. C’è tantissimo equilibrio, con Laganà da un lato e Panciocco dall’altro che vanno a punto con costanza. Lagonegro firma un solido +3 (13-16), costringendo Mister Polimeni al time out. Picardo vola a punto dopo il minuto di sospensione, ma Tognoni risponde successivamente fermando l’inerzia amaranto, seguendo la battuta vincente di Fioretti, che vale il +4. Lo staff tecnico dei reggini si gioca la carta Lamp, l’americano, ma non basta. Gli ospiti sono più precisi. Pecoraro realizza il 24esimo punto e Fioretti chiude il set 0-1.

Il secondo set

Nel secondo set parte forte la Domotek, trascinata dal numeroso pubblico di casa. Il 4-0 d’inizio viene immediatamente ribaltato dagli ospiti (6-7). Stufano gioca con coraggio, il gruppo Domotek lo segue, idem il pubblico di Reggio Calabria. Colpo su colpo, punto su punto, l’allungo è quello giusto. Saverio De Santis, con un punto maestoso, infiamma il Palacalafiore (21-15). Stufano, stoico, guida gli amaranto alla vittoria del set: Lazzaretto lo chiude 1-1.

Il terzo set

Nel terzo set, la Domotek sembra aver preso le misure all’avversario, mostrando tanta rabbia agonistica. Picardo è l’uomo del break (14-10). La schiacciata dalla seconda linea di Lazzaretto esalta il pubblico (15-10). L’allungo dei reggini è devastante: Soncini, Capitan Laganà e Stufano firmano i punti per il 25-15 di fine terzo set.

Il quarto set

Il quarto set è il più combattuto ed entusiasmante. Panciocco è il faro per gli ospiti. La Domotek gioca con la forza del collettivo, con Lazzaretto e Stufano in evidenza. Qualche errore di troppo sulle battute decisive e la maggiore esperienza di Lagonegro, in un punto a punto al cardiopalma, premia gli ospiti: 25-27.

Il quinto set

Il quinto set mantiene la trama vista e vissuta. Equilibrio fino alla fine, fino all’ultimo pallone. Panciocco sembra essere un baluardo insormontabile, ma Reggio Calabria vince con determinazione e precisione. Stufano è fondamentale nelle giocate finali. La “matricola” Domotek vince ancora. È 3-2 al Palacalafiore, tra il tripudio della folla.

Domotek Volley Reggio Calabria-La Rinascita Lagonegro 3-2

(19-25, 25-21, 25-15, 25-27, 15-13)

Tabellini

Domotek: De Santis, Giuliani, Stufano 11, Galipò, Spagnol, Picardo 9, Lopetrone, Esposito 1, Lamp 2, Murabito, Pugliatti, Laganà 24, Soncini 4, Lazzaretto 27. All. Polimeni, Ass. Marchetta

Lagonegro: Ricco, Fortunato, Vindice, Panciocco 20, Simone, Pegoraro 4, Cantagalli, Franza, Tognoni 6, Fioretti 14, Armenante 16, Bonacchi 2, Focosi 1, Parrini. All. Lorizio, Ass. Pisano

Arbitrano i signori Giovanni Ciaccio di Altofonte (Pa) e Roberto Guarnieri di Catania.