Sport: “Il grande tennis femminile al CT Rocco Polimeni”

Da giovedì 21 marzo, presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni, si sta disputando il torneo “Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2024”, torneo open femminile che darà diritto alla vincitrice di accedere al tabellone di prequalificazione del torneo principale che si svolgerà al Foro Italico nel mese di maggio.

Si tratta dell’evento tennistico femminile più importante del panorama calabrese e, per l’occasione, il Circolo Tennis Rocco Polimeni si apre alla città per consentire a tutti gli appassionati dello sport con la racchetta di assistere a match di altissimo livello; in particolare la finale si svolgerà domani venerdì 29 marzo alle ore 15:00 e, a seguire, si terrà la cerimonia di premiazione alla presenza di tutte le più importanti cariche sportive e istituzionali.