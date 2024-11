Sporting Reggio e CityNow: due giovani realtà che si uniscono per crescere insieme

REGGIO CALABRIA – Il campionato è alle porte e lo Sporting Reggio inizia ufficialmente la terza stagione della sua breve storia attraverso la consueta conferenza stampa di presentazione. Una stagione che si apre con un’importante novità tra i partner della squadra reggina.CityNow.it infatti, giovane ma già popolare realtà cittadina che promuove attraverso i suoi canali le principali attrattive del territorio, ha deciso di sposare la causa Sporting Reggio diventando il main sponsor della squadra dello stretto. Una collaborazione che come primo frutto porta in dote alla squadra del presidente D’Ascoli delle splendide divise da gioco. Ma non è tutto, lo staff di CityNow seguirà il team reggino attraverso i propri canali per tutto il campionato di calcio a 11 Uisp, con articoli, foto e video ad esso dedicati. La giovane società reggina dopo le due entusiasmanti stagioni precedenti, nelle quali è riuscita in entrambi i casi a conquistare la finale provinciale del campionato, è pronta ad essere ancora una volta tra le protagoniste del campionato e per farlo ha arricchito il suo staff con l’aggiunta di due figure di fondamentale importanza richieste da mister Mangano. Il prof. Gennaro Nisticò che sta curando nel dettaglio la preparazione atletica ed il giovane Alfredo Anzani che svolgerà il duplice ruolo di preparatore dei portieri e capo osservatori.Ad aprire la conferenza il direttore Manglaviti, oggi nell’insolita veste di moderatore, che dando il benvenuto ai presenti cede subito la parola al presidente Nicolino D’Ascoli, visibilmente emozionato per l’iniziativa. “Sono orgoglioso – afferma D’Ascoli – di presiedere questa squadra, non mi aspettavo in così poco tempo tante soddisfazioni sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista umano, giunti ormai al terzo anno posso tranquillamente affermare che in tre anni siamo cresciuti parecchio, soprattutto dal punto di vista societario”. D’Ascoli si sofferma poi sui valori etici e morali della squadra, sottolineando che “la dedizione, l’abnegazione, lo spirito di sacrifico, la passione e la costanza sono state il vero segreto dello Sporting Reggio, il giusto mix per la ricerca della vittoria dentro e fuori dal campo”. Infatti per la nuova stagione si prevedono anche quest’anno molte iniziative solidaristiche, culturali e ricreative com’è ormai consuetudine per la società reggina, che in questi due anni si è fatta conoscere positivamente sul territorio.Subito dopo si inizia a parlare di calcio giocato e la parola non può che passare a mister Daniele Mangano, primo socio fondatore dell’A.S. Sporting Reggio. “Quando siamo partiti poco più di due anni fa – afferma Mangano – non immaginavo si potesse costruire una realtà così solida e completa. Veniamo da due annate molto positive, nelle quali abbiamo espresso un buon calcio e dato risalto alle qualità di molti ragazzi, solo la sfortuna dagli undici metri ci ha negato il titolo di campioni provinciali”. Quest’anno la compagine reggina completato l’organico ed ai senatori si sono aggiunti tasselli importanti in ogni reparto, ragazzi con parecchi stimoli e soprattutto con tanta voglia di vincere e divertirsi. Successivamente il ds Manglaviti svela le nuove divise da gioco targate CityNow, che suscitano da subito la curiosità dei presenti in sala.La parola passa quindi a Davide Nucera, amministratore della giovane realtà reggina, che spiega subito le motivazioni che lo hanno spinto a collaborare con lo Sporting Reggio. “Da quest’anno lo Sporting Reggio – afferma Nucera- avrà un tifoso in più! La condivisione dei medesimi valori etici e culturali, la stessa voglia di arrivare sempre più in alto, la straordinaria passione ed il grande impegno quotidiano profuso da entrambe le realtà sono stati i fattori che hanno determinato la nostra unione”. Questa collaborazione non potrà che essere proficua per entrambi quindi. Due splendide organizzazioni che condividono gli stessi ideali, formate da ragazzi competenti e determinati che daranno vita senz’altro a qualcosa di innovativo e positivo per tutta la collettività.Un esempio da seguire, un’unione da tenere sott’occhio, ci sono tutti gli ingredienti per una stagione sportiva e culturale da vivere tutta d’un fiato, che lo spettacolo abbia inizio.