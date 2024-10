Lo sprinter reggino Vitale si aggiudica l’oro al meeting internazionale di Catania – VIDEO

Nella suggestiva atmosfera della Cittadella Universitaria del CUS Catania, sabato 27 si e’ svolto l’importante Meeting internazionale di atletica leggera rivolto alle categorie giovanili provenienti da tutto il mondo.

Tantissimi gli iscritti per gara, in una cornice suggestiva del Cus Catania colorato e gremito di persone.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Lo Sprinter Reggino Alessandro Vitale della ASD Sporting Club, allenato dal Coach Marco Vitale , ancora non in perfetta forma fisica ed in ripresa dopo una lieve bronchite , vince la batteria e conquista l’oro sulla distanza di 80 metri. in categoria Cadetti.