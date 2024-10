SS 106 – Sopralluogo per riqualificare e mettere in sicurezza le tratte calabresi

Questa mattina, il Responsabile dell’Area Compartimentale Calabria, Marco Moladori, ha percorso un tratto della strada statale 106 Jonica per un sopralluogo tecnico e verificare lo stato dell’arteria.

Nel corso del sopralluogo, da Squillace Lido a Santa Caterina sullo Jonio, l’Ingegner Moladori ha incontrato il Sindaco di Davoli, Giuseppe Papaleo, il Sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio e il Sindaco di Santa Caterina, Francesco Severino, e ha assicurato la massima disponibilità da parte di Anas nel risolvere alcune delle criticità, rappresentate dai sindaci, lungo il tratto della statale.

Il sopralluogo, programmato da Anas, è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione del programma Anas di riqualificazione e messa in sicurezza delle tratte calabresi della Statale 106. Inoltre, lungo il tragitto, sono stati individuati i tratti nei quali è possibile realizzare ‘l’allargamento’ della sede stradale.

Nell’anno in corso, per la 106 Jonica in Calabria, sono stati previsti e sono in corso di esecuzione o di prossimo avvio interventi per un importo complessivo d’ investimento pari a circa 22 milioni di euro. Attualmente, sono in corso di esecuzione gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici per un importo complessivo pari a 1 milione e 600 mila euro; interventi di rifacimento della pavimentazione ammalorata per un importo complessivo di 11 milioni e 300 mila euro; interventi d’istallazione di nuovi impianti a norma di barriere di sicurezza e reti di protezione per un importo complessivo d’investimento pari a 3 milioni e 100 mila euro; interventi di ripristino di opere d’arte per un importo di 5 milioni e 450 mila euro e interventi di manutenzione straordinaria con l’installazione di nuova segnaletica verticale per un importo di 500 mila euro.

Per l’anno 2019, Anas ha previsto interventi per un importo complessivo di circa 16 milioni e 400 mila euro, tra i quali: interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici per un importo complessivo pari a 1 milione e 350 mila euro; interventi di rifacimento della pavimentazione ammalorata per un importo complessivo di 4 milioni e 400 mila euro; interventi di ripristino di opere d’arte maggiore e risanamento e/o ricostruzione di opere d’arte minori per un importo di 4 milioni e 550 mila euro; interventi di manutenzione straordinaria con messa a norma, dell’impianto di segnaletica verticale per un importo di 980 mila euro e interventi per l’adeguamento di svincoli e intersezioni per un importo di circa 5 milioni di euro.

A questi vanno aggiunti, i lavori, attualmente in corso di esecuzione, per la messa in sicurezza della statale Jonica tra il km 219,000 e il km 278,000 in provincia di Crotone con la realizzazione di 8 rotatorie per gli svincoli di: Crotone Aeroporto, Gabella, Nuovo Cirò Marina, La Marinella, Mandatoriccio, Calopezzati, Zolfara, Innesto Aranceto per un importo complessivo di 13 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la realizzazione della rotatoria ‘Giovino’, nel territorio comunale di Catanzaro, è in corso l’attività di progettazione esecutiva per un importo dell’investimento è dcirca 830 mila euro la cui fine attività di Progettazione è prevista il 31 ottobre 2018.

Infine, per la messa in sicurezza della SS 106 Jonica sono previsti ulteriori interventi nel territorio comunale di Corigliano, nello specifico, la realizzazione di tre svincoli: Svincolo della “zona industriale” (km 19,550); Svincolo di “Santa lucia” ( km 15,600) e Svincolo dell’ “ Ospedale della Sibaritide”(km11,350).

Nel dettaglio, lo svincolo della zona industriale è in fase di studio di fattibilità tecnica ed economica per un importo pari a 1 milione e 670 mila euro, mentre sono in fase di progettazione esecutiva i due svincoli di Santa Lucia e dell’Ospedale della Sibaritide per un importo di quadro economico di 2 milioni e 500 mila euro.