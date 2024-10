Stadio Maradona: premiati i campioni del Karate Trimboli

Un evento indimenticabile quello di sabato 12 ottobre, in cui migliaia di atleti LIBERTAS hanno invaso lo stadio “Armando Maradona” di Napoli per vivere una giornata di festa e celebrazione dello sport. Gli atleti del Karate Club Reggio Calabria, guidati dal maestro Santi Trimboli e dalle figlie Maestro Margherita e Federica, hanno sfilato e sono stati premiati con la medaglia d’oro d’eccellenza LIBERTAS per aver ottenuto il 1° posto in competizioni nazionali e internazionali.

Una cerimonia di riconoscimenti e sport

La cerimonia delle medaglie D’Oro LIBERTAS, patrocinata dal Comune di Napoli, è uno degli eventi più attesi del mondo sportivo LIBERTAS. Numeri straordinari hanno caratterizzato questo appuntamento, simbolo della nuova visione del presidente Dott. Andrea Pantano: 20.000 persone presenti e oltre 3000 atleti premiati. Non poteva mancare il Karate Club Reggio Calabria del Maestro Santi Trimboli, società pluripremiata, Campione d’Europa e Mondiale, che ha portato i propri atleti ai massimi livelli.

Premi e riconoscimenti per la squadra e i suoi atleti

Il maestro Santi Trimboli, figura di rilievo nel karate internazionale, ha ricevuto la medaglia d’oro al merito sportivo per la sua determinazione, passione e l’alto profilo tecnico nella disciplina del karate. Le sue figlie, Margherita e Federica Trimboli, hanno ricevuto la medaglia d’oro come atlete di alto valore ed eccellenza per la loro carriera sportiva sia in campo nazionale che internazionale.

Anche l’ufficiale di gara, Dott.ssa Stillittano Loredana, è stata premiata con la medaglia d’oro per l’eccellente lavoro svolto durante le competizioni nazionali e internazionali.

Gli atleti premiati del Karate Club Reggio Calabria:

Carlo Giuseppe Emanuele : Pluricampione italiano, Campione Europeo e Mondiale

: Pluricampione italiano, Campione Europeo e Mondiale Carlo Federica : Pluricampionessa Italiana e Campionessa Europea

: Pluricampionessa Italiana e Campionessa Europea Ventura Lorenzo : Campione Italiano

: Campione Italiano Marenco Aldo : Campione Italiano

: Campione Italiano La Corte Gaia: Campionessa Italiana

La società e i Maestri Santi, Margherita e Federica Trimboli sono molto orgogliosi dei risultati conseguiti dagli atleti. Questa premiazione rappresenta un riconoscimento prestigioso nel mondo dello sport e un motivo di orgoglio per la città di Reggio Calabria, che celebra il Team karate Trimboli con la Medaglia d’Oro D’eccellenza LIBERTAS.