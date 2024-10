Stadio Oreste Granillo: interventi anche sul manto erboso (foto)

Ad una squadra purtroppo costretta a disputare un altro campionato di serie D, si contrappone uno stadio, l’Oreste Granillo, che prosegue nella sua opera di riqualificazione e dal punto di vista estetico diventa sempre più gradevole. Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le immagini dei nuovi seggiolini impiantati sia nel settore Vip come anche nei laterali della Tribuna Ovest, oltre che la sostituzione totale di quelli collocati in Tribuna stampa.

Leggi anche

Sono invece recentissime le foto sottostanti che mettono in evidenza anche il gran lavoro svolto sul manto erboso, fino a qualche settimana addietro non in buone condizioni. Dopo la nuova semina si sta procedendo con il trattamento e il taglio dell’erba. Già l’impatto è totalmente diverso rispetto ai giorni precedenti, sarà ovviamente prontissimo per l’inizio della nuova stagione.