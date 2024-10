Statale 106, il reggino Antonio Talia racconta il viaggio sulle strade della ‘ndrangheta

“Due anni di lavoro. Decine di migliaia di chilometri, dalla Calabria al Canada. Migliaia e migliaia di pagine di atti e sentenze. Decine di persone intervistate, alcune che non posso indicare con nome e cognome. È stato un viaggio intenso; a volte spaventoso e a volte molto esaltante, perché i cattivi stavano perdendo. Qualche volta è stato persino un viaggio molto a ritroso nel tempo. Statale 106 è in libreria”.

Sono queste le toccanti parole di Antonio Talia in un post Facebook attraverso il quale annuncia l’uscita del suo libro.

Nato a Reggio Calabria, ex corrispondente da Pechino, Talia si è occupato di riciclaggio di denaro sporco tra Italia e Cina, gang di strada in Svezia, jihadismo in Indonesia e operazioni finanziarie illecite a Hong Kong. È coautore di Io sono il cattivo e Nessun luogo è lontano, trasmissioni di affari esteri in onda su Radio24. Ed ora, dal 31 ottobre, sta per conquistare i lettori italiani con un’opera ben costruita.