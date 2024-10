Stato dipendenti Avr ed emergenza rifiuti, Imbalzano: “Situazione apocalittica”

É lo spettacolo che è costretta a sopportare la parte alta della città, quella sopra gli abitati di Condera , Pietrastorta fino all’entrata di Terreti , che vive da tempo un dramma ambientale, con una situazione apocalittica di montagne di ogni genere di rifiuti, chissà da quanto tempo non raccolti, con odori nauseabondi insopportabili, che necessiterebbero solo per transitarvi velocemente di maschere antigas. Non si tratta delle solite discariche lungo gli alvei dei torrenti, di fatto disabitati. Siamo in zone altamente abitate da centinaia di persone, ad alto rischio di malattie respiratorie ed infettive”.

É quanto afferma Pasquale Imbalzano, interessato da decine di abitanti della zona, esasperati da un tale stato degradante di cose e che pure pagano annualmente centinaia di euro per un servizio pressocchè inesistente.

Pasquale Imbalzano continua:

“Mentre da una parte i lavoratori AVR continuano ad attendere il pagamento degli stipendi arretrati ed a loro va il nostro ringraziamento, sia per i conseguenti sacrifici a carico loro e delle rispettive famiglie che per avere evitato alla città intera la paralisi totale del servizio, trasformandola in una immensa bomba ambientale; dall’altra, non comprendiamo come chi deve controllare non assuma alcuna iniziativa per ovviare a situazioni così critiche, con immaginabili e concreti rischi per la salute soprattutto di bambini ed anziani, più esposti a rischi di gravi malattie”.