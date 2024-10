Per Stefania Papa nuova stagione in maglia Volley Reghion

Stefania Papa calcherà nuovamente il rettangolo di gioco del Palacalafiore.

Infatti, la centrale veneta, classe ’88, è stata riconfermata dalla Volley Reghion per la stagione 20/21, con la quale ha conquistato la promozione in B1.

La Papa, che vanta anche una precedente esperienza biennale a Lamezia, ha scelto di intraprendere questa nuova sfida in maglia bianco – blu, forte della fiducia del Patron Rappoccio e di tutto lo staff tecnico.

“Sono contenta di questa riconferma” afferma la Papa.

“Oltre alla soddisfazione di restare a Reggio, c’è anche la voglia di confermare quanto di buono fatto la stagione scorsa, che purtroppo, a causa del virus, non si è potuta concludere trionfalmente sul campo, e ci siamo dovute accontentare del meritato riconoscimento federale” prosegue la centrale.

“Spero che il nostro pubblico possa essere presente sugli spalti per darci quella carica in più, altrimenti cercheremo comunque di dare soddisfazioni ai nostri tifosi in streaming” conclude la Papa.