Stefano Astuto trova l’accordo con la società.

Stefano Astuto classe 1990, rinnova con il Bocale calcio. Per il forte attaccante reggino è il terzo anno in maglia biancorossa. Quella appena trascorsa è stata una stagione sfortunata per Astuto che ha dovuto saltare tutto il campionato a causa di una lesione al ginocchio. Scongiurata l’operazione, Stefano è rientrato in squadra nell’ultima giornata di campionato contro la Rossanese che ha visto il Bocale prevalere sulla squadra avversaria. E’ stato un dolce rientro per il giovane attaccante che ha anche trovato la via del gol.<<Voglio finalmente dare il mio fattivo contributo al Bocale>>. Esordisce cosi Stefano Astuto pochi minuti dopo aver trovato l’accordo col presidente Cogliandro. <<Sono contento di essere rimasto qui, questa non è semplicemente una squadra, ma una famiglia. Spero che questo sia l’anno del rilancio>>.