Reggio, presentata ‘Stiamo Strette’: l’antologia femminile che sfida il ponte sullo Stretto

C’è un ponte sullo Stretto che nessuno si aspetta, fatto di parole e di visioni, ma che è anche un atto d’amore e di ribellione. Nello Spazio Open di Reggio Calabria è stata presentata l’antologia “Stiamo Strette”, curata da Eleonora Scrivo e Tiziana Bianca Calabrò, edita da Città del Sole, con prefazione di Claudia Fauzia e copertina da un disegno originale di Francesco Piobbichi.

Durante la prima uscita ufficiale, le diciassette autrici siciliane e calabresi (Romina Arena, Caterina Azzarà, Tiziana Bianca Calabrò, Eliana Camaioni, Katia Colica, Masella Cotroneo, Valentina De Grazia, Agata De Luca, Rosa Maria Di Natale, Katia Germanò, Gabriella Lax, Anna Mallamo, Cinzia Aurelia Messina, Mimma Mollica, Daniela Orlando, Eleonora Scrivo, Daniela Scuncia) hanno raccontato la genesi, il progetto e le finalità dell’esperienza femminile della loro CollettivA STRETTESE.

Una spinta che parte dall’urgenza di raccontare, ciascuna con la propria identità di scrittura, lo sguardo su un luogo “invisibile”, ispirandosi all’immaginifica operazione calviniana e alle suggestioni di Pascoli, cantore della magia dello Stretto.

«Questo libro – afferma Tiziana Bianca Calabrò – nasce dal desiderio di creare una letteratura femminile strettese con una sua identità. Ma non è solo una raccolta fine a sé stessa, ha uno sguardo e una visione, in questo caso suggestionata dalla luce dello Stretto che la rende quindi unica, antica e rara. Una letteratura, la nostra, che è politicamente schierata, il libro è apertamente no ponte. Alla costruzione di questa mega opera contrapponiamo la nostra visione di amore per preservare tutto ciò che il ponte potrebbe invece distruggere».