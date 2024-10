Stipendi Avr, la società risponde a Gazzetta del Sud: “Gli accordi sono stati rispettati”

Risposta ad articolo “AVR tardano gli stipendi, scatta lo stato di agitazione […]” – Gazzetta del Sud del 22.08.2019

“Spett.le Redazione,

con riferimento all’articolo apparso sulla Gazzetta del Sud in data 22 agosto 2019, corre l’obbligo fare alcune precisazioni, al fine di fornire ai lettori la giusta chiave di lettura dei dati forniti, che, per come riportati, potrebbero portare ad una frettolosa quanto erronea valutazione.

Gli accordi presi in sede di riunione, il 5 agosto, per quanto attiene il personale del Comune di Reggio Calabria, sono stati rispettati.

Per quanto precede, si chiede che venga pubblicato, a tutela della scrivente, quanto sopraesposto.

Ringraziandovi anticipatamente, cordialmente salutiamo”.