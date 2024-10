Hospice, la UilFpl attacca: ‘Lavoratori senza stipendio’. Immediata la replica della Fondazione

È la denuncia della UilFpl di Reggio Calabria alla quale ha fatto subito seguito la risposta della Fondazione che gestisce la struttura di cure palliative.

“Ormai come consuetudine – si legge nella nota UilFpl – nell’ avvicinarsi di ogni Santa festività, subiscono il disagio di non percepire lo stipendio o, nella migliore delle ipotesi , che ci siano ritardi nella erogazione delle spettanze.

Pertanto i dipendenti, che con la loro abnegazione e dedizione si dedicano ai pazienti più bisognosi, prestando la loro elevata professionalità in tutte le forme e maniere possibili, si ritrovano a ridosso della Santa Pasqua senza stipendio, ma non solo , senza sapere se e quando lo percepiranno”.

Nella vicenda è intervenuto il dott. Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione Via delle Stelle che ha illustrato l’attuale situazione spettanze ed ha colto l’occasione per ringraziare l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

“Per solo interesse a far conoscere la verità dei fatti ritengo opportuno effettuare, dopo quanto emerso su alcuni organi di informazione, che l’Asp, nella persona del Commissario Dr. Gianluigi Scaffidi, in data odierna, ha firmato la delibera per l’erogazione delle somme relative alle prestazioni effettuate in Hospice nel mese di gennaio e febbraio 2022 e, pertanto, gli emoulmenti relativi al mese di marzo 2022 saranno pagati entro questa settimana.

Ritengo doveroso, inoltre, esprimere pubblicamente al dr. Scaffidi un ringraziamento per il Suo costante interesse verso la nostra struttrua, apprezzando la sua sensibilità e la sua competenza nel difficile approccio delle cure palliative”.